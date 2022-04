Lægeformand: Forskning i kvindesygdomme kræver bred opmærksomhed

Det er et komplekst problem, når forskere oplever, at det er sværere at få midler til forskning i kvindesygdomme. Det kræver en bred indsats at løse, og det skal blandt andet gøres med bedre fordeling af offentlige forskningsmidler, mener formanden for Lægeforeningen.