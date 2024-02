Tolkegebyr er en økonomisk fiasko

Da gebyret for brug af tolke i sundhedsvæsenet blev vedtaget, forventede forligspartierne et årligt overskud på den pæne side af to mio. kr. Men sådan er det langt fra gået. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at gebyret alene i administration har medført et samlet underskud på syv mio. kr., siden det blev indført. Det overrasker ikke formanden for Dansk Selskab for Indvandrersundhed.