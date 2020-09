Overbelægningen stiger på danske hospitaler: Sundhedsministeren er tavs

Nye tal fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at overbelægningen er steget siden akutpakken. I samme periode er antallet af hospitalssenge faldet. Det er besynderligt, at ingen handler på det, siger eksperter. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har indtil videre valgt ikke at kommentere problemet med overbelægning.