Novo Nordisk Fonden: »Hvis du har en kvote, sætter du også et loft på og skaber en ekstra vurderingsfaktor«

Lederen af Novo Nordisk Fondens medical science-programområde, Martin Ridderstråle, er ikke tilhænger af at øremærke midler til forskning i kvindesygdomme for at skabe balance på området. Han siger, at fonden generelt ønsker at støtte forskning, der kan mindske ulighed i sundhed, også blandt kvinder, men er åben overfor, at der er potentiale for forbedring.