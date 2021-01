Lægeforeningen svarer på debatindlæg: Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt

Det er ikke korrekt, når det hævdes, at Lægeforeningen tøver med at anbefale en 18-års mindstealder for et operativt indgreb på raske drengebørn, skriver formand Camilla Noelle Rathcke.