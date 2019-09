Læge var på vej med protest i toget: Så kom finansministeren med en hjælpende hånd

Ekstra 100 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital gør fællestillidsmand for Yngre Læger særdeles opløftet. Det kan betyde et markant løft af stemningen, siger hun.

Mens Gitte Anna Madsen, læge og fællestillidsmand for Yngre Læger på Aarhus Universitetshospital, sad i toget fra Aarhus mod København trådte finansminister Nicolai Wammen (S) frem på et pressemøde kl. 13.00 i Finansministeriet. Her fremlagde han økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen, der betyder 1,5 mia. kr. ekstra til sygehusene og et engangsbeløb på 100 millioner […]