Fyringer i Aarhus skaber bekymringer blandt ansatte

I alt 43 medarbejdere bliver afskediget på afdelingen Røntgen og Skanning på Aarhus Universitetshospital. Det skaber frygt blandt de resterende ansatte, der nu står til at skulle løbe hurtigere og kæmpe for at nå at scanne alle patienter til tiden. »Der hersker en dyb bekymring om, hvordan vi skal nå det hele. For de ansatte, […]