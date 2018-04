Svenske læger er bedre end danske til at sikre aktiv opfølgning på kræftsymptomer

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Svenske praktiserende læger er betydeligt bedre end danske til at følge op på patienter, som har henvendt sig til dem med symptomer på potentielt alvorlige sygdomme som f.eks. kræft, men som lægerne har sendt hjem for at se, om symptomerne vil gå i sig selv. Det viser et nyt studie fra Forskningsenheden for Almen Praksis […]