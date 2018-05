DSAM-formand raser over »præfaktuelt« studie

Forskeres trang til at præsentere registerundersøgelser som ny viden bekymrer patienterne og belaster almen praksis. Det mener DSAM-formand Anders Beich, som på baggrund af nyt studie om kræft og blodtryksmedicin opfordrer til at sende bekymrede patienter videre til forskeren bag studiet.

Medicin mod forhøjet blodtryk, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid (HCTZ) og som 250.000 danskere tager, kædes sammen med en øget risiko for at udvikle modermærkekræft. Det kunne man læse i Politiken i går. Baggrunden er et nyt dansk case-kontrolstudie, som netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine. Her fandt forskerne, at de personer, […]