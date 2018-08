Stort genetisk studie viser, hvilke gener der kan have sammenhæng med udvikling af høfeber. Det skaber grundlag for mere fokuseret forskning.

Nyt, stort internationalt studie afgrænser, hvilke gener der kan forårsage høfeber. Det gør, at forskere er kommet et skridt nærmere at kunne forstå sygdommen. Målet i den sidste ende er at kunne forebygge den hyppigt forekommende allergiform. »Vores tilgang er, at jo mere forståelse, vi får af mekanismerne, der fører til høfeber, jo bedre chancer […]