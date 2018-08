Leddegigt og KOL samtidig øger dødeligheden

Patienter som lider af både leddegigt og KOL har markant højere risiko for at dø tidligt, viser et nyt dansk registerstudie. Resultatet peger på, at der er behov for tættere tværfagligt samarbejde mellem reumatologer og lungelæger, lyder det fra forskerne bag.