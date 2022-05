Ny formand for Danske Regioner: »Vi har fået samlet for meget på hospitalerne«

Specialiseringen af sygehusvæsenet er et mesterværk, men arbejdspresset på hospitalerne er højt, og samtidig er for mange opgaver rykket væk fra det nære sundhedsvæsen. Det første er Anders Kühnau (S) stolt af, fortæller han i dette interview, mens han vil arbejde for at ændre de to sidste ting, når han tiltræder som formand for Danske Regioner.