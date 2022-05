Ole Thomsen om amputationsskandale: »Principielt er det bare mit ansvar«

Koncerndirektøren i Region Midtjylland påtager sig ansvaret for, at mere end 90 midtjyske patienterne kunne have beholdt et eller begge ben, hvis de tidligere havde modtaget amputationsforebyggende behandlinger i form af bypass-operation eller ballonudvidelse. Han påpeger, at selvom karkirurgien i Viborg og Aarhus har lavere aktivitet i forhold til særligt Kolding, afviger regionen ikke fra landsgennemsnittet.