To år efter amputationssagen i Region Midtjylland har Patienterstatningen tilkendt erstatninger for godt 33 mio. kr. i 110 sager. Det skriver Berlingske. På Patienterstatningens hjemmeside fremgår det, at 95 patienter har fået anerkendt deres sag om erstatning. I alt 442 patienter har søgt om erstatningen, hvoraf 274 er blevet afvist, mens 73 stadig venter på en afgørelse. Mest alvorlige erstatningssag nogensinde Patienterstatningen ser amputationssagen som en af de største og mest alvorlige sager vedrørende serieskader nogensinde, skriver Berlingske. Gennemsnitligt har...