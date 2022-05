Koncernledelsen i Midtjylland: Aldersgrænse for tilbud om MR-skanning er sagligt velbegrundet

Region Midtjyllands begrænsede kapacitet til at lave MR-skanninger af patienter med mistænkt prostatacancer anvendes bedst ved at tilbyde skanninger til patienter under 65 år, fremgår det af koncernledelsens redegørelse til regionsrådets sundhedsudvalg. Formand for hospitalsudvalg er fortsat modstander af et alderskriterie og vil gå videre med sagen, hvis der er flertal i udvalget.