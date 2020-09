Kronisk Lymfatisk Leukæmi: Overskud og stærkt netværk kan have betydning for overlevelse

Et godt overskud eller et stærkt netværk kan være afgørende, når patienter har Kronisk Lymfatisk Leukæmi, siger overlæge Carsten Utoft Niemann. Han bruger derfor meget energi på at forberede patienter på forestående kræftforløb og dermed forhåbentligt udligne ulighed blandt patienter.