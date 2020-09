Social position påvirker patienternes chancer gennem hele kræftforløbet

Patienternes sociale forhold, egne ressourcer og køn slår igennem i forhold til chancerne for at komme godt igennem et kræftforløb. Ulighed og livsstil påvirker kræftforløb i alle stadier fra opsporing til overlevelse, og socialt dårligt stillede har større dødelighed som følge af kræft.