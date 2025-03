Blærekræft er en af de mest almindelige former for kræft på verdensplan med over 600.000 årlige diagnoser. Behandlingen af denne gruppe patienter er ofte et kirurgisk indgreb for at fjerne tumoren, hvis kræften ikke er muskelinvasiv. Efterfølgende plejer lægen at give patienten et skud med en BCG-vaccine direkte ind i blæren for at styrke immunforsvaret. Det har vist sig, at det reducerer risikoen for tilbagefald, selvom op til 50 pct. af patienterne alligevel vil opleve tilbagefald. Nu viser et nyt...