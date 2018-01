Protest mod den strammere kurs fra Styrelsen for Patientsikkerhed har søndag eftermiddag fået opbakning fra 5.500 læger via bl.a. en lukket gruppe på Facebook.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har indbudt til et møde med lægen bag en underskriftindsamling imod styrelsens nye og strammere kurs overfor fejl i sundhedssektoren. Men lægen afviser at mødes. »Vi har tilladt os høfligt at afslå STPS’ invitation til ‘dialogmøde’ og kræver handling i stedet i form af en dokumenteret ændret kurs fra STPS. Eventuelle forhandlinger […]