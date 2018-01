Styrelsen for Patientsikkerhed bør nedlægges, ændres radikalt eller i hvertfald droppe sin blame-kultur, siger de mange læger, som har skrevet under på en protestskrivelse, som nu skal overrækkes til styrelsens direktør. Her er protestskrivelsen og listen over underskriverne:

‘Odense, 21. januar 2018, Åbent brev til STPS: Mistillidsvotum fra 9.037 læger samt 175 kommende læger (stud.med) landet over. Kære Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Med dette åbne brev ønsker 9.037 læger samt 175 kommende læger landet over at overbringe dig som direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) et klart mistillidsvotum over styrelsens […]