Kristoffer Marså savner kolleger – og det rammer alvorligt syge og døende

»Jeg har ikke brug for flere vejledninger eller anbefalinger. Jeg har brug for flere veluddannede kolleger.« Sådan lyder budskabet fra overlæge i lindrende behandling Kristoffer Marså, der kan konstatere, at patienterne dør på venteliste, fordi hans enhed på Herlev-Gentofte Hospital har for lille kapacitet.