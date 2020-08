Danskere vest for Storebælt har lettere adgang til eksperimentel behandling

Læger vest for Storebælt søger langt oftere vejledning om eksperimentel behandling hos Sundhedsstyrelsen end læger øst for bæltet. Ledende overlæge fra Roskilde afviser, at der er et problem og retter i stedet kritik mod rådgivningstilbud, som »har overlevet sig selv«.