Praktiserende læger er rigtig gode til at opdage tilfælde af kræft

21 pct. af patienter, der af praktiserende læger blev henvist til CT-skanning på Vejle Sygehus uden for kræftpakkerne i 2017, havde kræft. Praktiserende læger skal have bedre mulighed for at henvise til CT uden for kræftpakkerne, mener forskere og læger.