Mini-topmøde om praksislægers henvisninger til sygehusbehandling

Principper for henvisning og visitation til sygehusbehandling – med særligt fokus på kræft – er eneste punkt på dagsordenen, når det danske sundhedsvæsens topfolk i eftermiddag samles til møde i Sundhedsstyrelsen. Styrelsen ønsker en fælles drøftelse og afklaring af generelle principper for henvisning og visitation, og har for god ordens skyld udstyret mødedeltagerne med et […]