Nyt nationalt forskningscenter vil spore kræft-tilbagefald fra blodprøver

Forskere fra Aarhus Universitetshospital vil gøre op med at spore kræft-tilbagefald med dyre scanninger og satser på at finde dem via kræft-DNA i blodprøver. Deres første blodtest til tarmkræft er så lovende, at et nationalt forskningscenter skal udbrede testen til alle kræftformer.