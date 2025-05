Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse får selskab af yderligere to læger, efter at organisationen i weekenden afholdte repræsentantskabsmøde i Kolding. Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse. Det drejer sig om cheflæge Ejler Ejlersen, der er speciallæge i mave-, tarm- og leversygdomme, og Jonas Strunge, som er praktiserende læge i Middelfart. Ejler Ejlersen har oplevet kræft på tætteste hånd, da han både har været patient og pårørende samt brugt Kræftpatienternes Hus i Odense. For ham gælder det, at der skal ske bedre...