Danske Kræftforskningsdage blev afviklet for anden gang den 29. og 30. august, i år med over 500 deltagere. Et af de vigtige samtaleemner var hospitalernes fokus på drift frem for forskning.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der blev debatteret personligt målrettet kræftbehandling og hurtigere omsætning fra forskning til klinisk praksis, da over 500 patienter, klinikere, forskere og beslutningstagere var samlet i Odense den 29. og 30. august til Danske Kræftforskningsdage. Det var andet år i træk, at Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC), der arbejder for at styrke forholdene for dansk kræftforskning- […]