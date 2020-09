Resultatet af et fase et 3-studie med kombinationen af pembrolizumab og kemoterapi som førstelinjebehandling til patienter med spiserørskræft blev i går fremlagt på den årlige kongres for European Society for Medical Oncology (ESMO).

Resultatet af studiet (KEYNOTE-590) viser, at kombinationsbehandlingen signifikant forlænger overlevelsen og den progressionsfrie overlevelse samt forbedrer responsraten i patientgruppen.

»Disse data viser, at førstelinjebehandling med pembrolizumab og kemoterapi bør være den nye standardbehandling til patienter med spiserørskræft,« skriver forskerne i deres studie, som man løftede sløret for på ESMO.

Bedre overlevelse, progressionsfri overlevelse og responsrate

I studiet har forskerne inkluderet 749 patienter med forskellige typer af kræft i spiserøret. Patienterne blev randomiseret til at blive behandlet med pembrolizumab og kemoterapi eller pembrolizumab plus placebo i op til to år.

Ved dataindsamling efter en medianopfølgning på 10,8 måneder viste resultaterne at: