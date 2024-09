Tre apotekere i Københavns omegn er så hårdt ramt af indbrud, at de for nylig har investeret flere hundrede tusinde kroner i ekstra sikkerhedsforanstaltninger. Apotekerne Jakob Tjelum, Kristine Høje Beckmann og Camilla Bangert har tilsammen været udsat for fem indbrud, hvor kriminelle er brudt ind for at tømme apotekernes beholdninger af vægttabsmidlerne Ozempic og Wegovy. Fire af dem er sket siden 1. april i år. »Jeg har været nødsaget til at installere ekstra sikkerhedsudstyr for flere hundrede tusinde kroner på...