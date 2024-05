Lægemiddelstyrelsen strammer reglerne for tilskud til Ozempic

Fra efteråret kan patienter kun få tilskud til at blive behandlet med Ozempic, hvis de først har prøvet et billigere alternativ. Det sker, efter at Lægemiddelstyrelsen har strammet klausulen for tilskud til GLP-1-analoger. PLO og Diabetesforeningen er ærgerlige over beslutningen.