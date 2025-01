»Det gav mig en meget kort lykkefølelse.« Sådan lød forklaringen fra den 47-årige klinikassistent, som onsdag i denne uge erkendte sig delvist skyldig i omfattende bedrageri i millionklassen ved Retten i Nykøbing Falster. Det skriver Folketidende, som var til stede i retten. Her sad hun anklaget for over de seneste otte år at have bedraget en tandlæge ved Nykøbing for et større millionbeløb og brugt en stor del af pengene på at købe tøj, sko og parfumer til sig selv...