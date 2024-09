Efter at have drevet lægepraksis sammen i 19 år blev Jette Aaens ægtemand Ole Bjørn Rasmussen i 2016 pludselig syg, og det blev startskuddet til et omfattende bedrageri i millionklassen. Sådan lød Jette Aaens forklaring, da hun tirsdag ved Retten i Svendborg erkendte at have udnyttet sin betroede stilling som læge til at svindle Region Syddanmark for 4,2 mio. kr. i forbindelse med afregninger af ydelser og konsultationer over en femårig periode. I retten havde hun dog ingen forklaring på,...