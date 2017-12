Kommunerne har kompetencerne og de relevante tilbud til at behandle flere borgere i deres nærmiljø. KL kommer i nyt indspark med deres bud på, hvordan udflytningen af opgaver kan ske.

Kommunerne er klar til at løfte det nære sundhedsvæsen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Flere borgere skal behandles i deres nærmiljø, og kommunerne har, hvad der skal til for at løse denne opgave, men efterlyser en national plan. Nu kommer Kommunernes Landsforening (KL) med deres bud på, hvordan udflytningen af opgaver til det nære sundhedsvæsen kan ske. Det fremgår af en pressemeddelelse fra KL. »Det er hverken godt for […]