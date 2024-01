Mere end to år efter at statsminister Mette Frederiksen (S) brugte sin nytårstale på at understrege behovet for en reform på ældreområdet, er reformudspillet nu blevet præsenteret. Bliver visionerne til politisk virkelighed, vil det føre til større selvbestemmelse på ældreområdet for både borgere, kommuner og ansatte. Jeg kan ikke se, hvordan det skaber mindre bureaukrati at begynde at opfinde nye kategorier af institutioner med nye ledelser Mona Striib, FOAs formand Udsigterne til at få rusket op i de vante arbejdsgange...