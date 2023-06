Flere og flere patienter med tidlige stadier af lungekræft vælger kirurgi fra til fordel for stråling. Det kan dog være en fejl, viser et nyt studie, som peger på, at stråling kommer med markant lavere femårig overlevelse sammenlignet med kirurgi. Det skriver WebMD. »Det ser ud til, at kirurgiske patienter får en reel bedre overlevelse, og vi ser, at kurverne for overlevelse allerede begynder at dele sig efter to år. Har man som læge en patient, som forventes at leve...