Forslag fra Sundhedsstyrelsen får DSAM til at frygte et sammenbrud i almen praksis

I et nyt udkast til vejledningen om behandling med psykofarmaka af voksne lægger Sundhedsstyrelsen op til, at praktiserende læger i langt højere grad skal varetage behandling med psykofarmaka end i dag. Bliver forslaget en realitet, vil det få store konsekvenser for almen praksis, advarer Dansk Selskab for Almen Medicin.