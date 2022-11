Fokus på løsninger i stedet for kriser

Dagens Medicins konference '2 dage for sundheden 2022' blev åbnet med en diagnose af et sundhedsvæsen i krise. Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, luftede sine visioner for vejen frem, og visionerne blev af nogle deltagere mødt positivt mens andre udfordrede dem.

Regntunge grå skyer var trukket ind over Københavns nordvestkvarter, da startskuddet gik mandag morgen for Dagens Medicins og Netdoktors årlige konference ‘2 dage for sundheden’, der i år bliver afholdt i Life Science Huset.

Og ifølge dagens første oplægsholder, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, lå gråvejret ikke kun tungt over hovedstaden, men også over store dele af sundhedsvæsenet.

Problemerne er kun én del af fortællingen. For virkeligheden er heldigvis også den, at der er titusindvis af sundhedsansatte, som hver dag står op går på arbejde for at give borgere den bedste behandling muligt med de ressourcer, der er til rådighed Jesper Bernstorf Jensen, chefredaktør, Dagens Medicin

Udlægningen var ikke til at tage fejl af under Søren Brostrøms åbningstale, hvor han påpegede kriser flere steder i sundhedsvæsenet.

Som de brændende platforme nævnte Sundhedsstyrelsens direktør bl.a. lægernes flugt fra ikke kun klinikken, mens også fra vagtarbejdet, problemer med bemanding af landets fødegange, stigningen i antallet af multisyge og ikke mindst den demografiske udvikling.

Udfordringerne er blevet til en krise, fordi de har bygget sig op over tid, og set fra Sundhedsstyrelsen, skal løsningerne også findes over tid.

Men da effekten af de virkemidler, som hidtil har skabt store resultater i sundhedsvæsenet – specialisering, centralisering og udviklingen af ny teknologi – bliver mindre og mindre, kalder fremtiden ifølge Søren Brostrøm på andre løsninger.

På tværs af sektorer

Ultimativt pegede Søren Brostrøm på det nære sundhedsvæsen som stedet med størst potentiale for fremtidens løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer, og den pointe vakte genklang.

Foto: Joachim Rode

Blandt deltagerne til mandagens konference var Jesper Skovgaard Gaasedal.

I sin dagligdag møder han sammen med sine kolleger patienternes kriser, når de ankommer til Slagelse Akutmodtagelse, hvor han er oversygeplejerske.

Med udgangspunkt i dagligdagen på Akutmodtagelsen i Slagelse erklærer han sig enig med Søren Brostrøm i, at sundhedsvæsenets udfordringer i højere grad skal løses uden for sygehusenes matrikler.

»Vi skal have hjælp andre steder for at løse sundhedsvæsenets problemer, og det vil kræve mere samarbejde på tværs af sektorerne,« siger han.

Skarpere visitering

Som eksempel på sundhedsvæsenet udfordringer med overgange nævner Jesper Skovgaard Gaasedal Region Sjællands aktuelle udfordringer med driften af akuttelefon 1818, som efter opstarten i efteråret har været plaget af lange ventetider.

Han mener helt generelt, at »søjleopdelingen i dag koster samfundet«.

»Man skal i fremtiden have et mindre sektoropdelt arbejde. I 2022 er det stadig sådan, at patienten bliver opfattet som én patient i almen praksis og som en anden på sygehuset,« siger han.

Jesper Skovgaard Gaasedal istemmer sig desuden Søren Brostrøms synspunkt om, at flere af sundhedsvæsenets ydelser og behandlinger skal foretages i det nære sundhedsvæsen.

»Jeg tror, at det er korrekt, at der skal visiteres skarpere, og det betyder nogle gange, at ikke alle kan få den behandling, de godt kunne tænke sig.«

»Selvom det kan være svært at sige nej til patienten, der inderligt håber på en fedmeoperation, skal man somme tider gøre det, hvis bedre betaler sig at patienten taber sig med hjælp fra egen læge,« siger han.

Bedst mulige behandling

Den konstruktive tilgang var også at spore hos den ansvarshavende chefredaktør på Dagens Medicin, Jesper Bernstorf Jensen, da han bød velkommen til fjerde udgave af konferencen for mandagens tilhørere.

»Ja, der er problemer med rekruttering, lægedækning, behandlings- og udredningsgarantier, psykiatrien osv., osv., men de problemer er kun én del af fortællingen. For virkeligheden er også, at der er titusindvis af sundhedsansatte, som hver dag står op går på arbejde for at give borgere den bedste behandling muligt med de ressourcer, der er til rådighed,« sagde han.

På det ene af dagens to konferencespor, sporet om diagnostik, var den konstruktive tilgang erstattet af decideret fremtidshåb.

For som en af sporets ordstyrere lidt i modstrid til Søren Brostrøm sagde i sin introduktion: »I dag skal vi lægge alle spørgsmål om begrænsninger og ressourcer i skuffen og kun tale om mulighederne.«

Koden klarer arbejdet

Det gjorde oplægsholder Michael Brun Andersen, der er overlæge på Herlev Gentofte Hospital, så.

I sit oplæg fortalte han bl.a. om, at man som en del af det privat-offentlige samarbejde Radiologisk AI Testcenter (RAIT) i Region Hovedstaden har gjort brug af kunstig intelligens til vurdering af røntgenbilleder af thorax.

I et endnu ikke offentliggjort studie har han og kollegerne på RAIT undersøgt algoritmens evner til at afgøre, hvorvidt røntgenbilledet klinisk forsvarligt kan bedømme normal eller unormal thorax.

Unormal i denne kontekst dækker over en række sygdomstilstande i bl.a. lungerne.

Selvom tilhørerne til konferencen fik en forsmag, kunne Michael Brun Andersen efterfølgende ikke udlægge detaljerne omkring studiets resultater over for Dagens Medicins reporter, da resultaterne på nuværende tidspunkt er i peer review.

Hvad, han dog kunne sige, var, at resultaterne i hans optik er overbevisende, og på baggrund af disse peger han på en mulig årlig frigørelse på 3-4 radiologer som resultat af algoritmens arbejde med røntgenbillederne.

Begavet og i dialog

Sporet om diagnostik var som proklameret i i programmet i mulighedernes og ikke begrænsningernes tegn.

Således stod spørgsmålet om, hvorvidt besparelsen i årsværk står til måls med udgiften til indkøb af software og potentielt computerkraft også ubesvaret hen.

Jonas Dahl beskrev f.eks. også, at de bruger cases til deres faste samarbejdsmøder mellem det nære sundhedsvæsen og hospitalerne. Det giver god mening Jesper Skovgaard Gaasedal, oversygeplejerske, Slagelse Akutmodtagelse

I en radiologisk kontekst er det måske heller ikke så vigtigt, da specialets udfordringer primært handler om manglen på specialuddannede hænder. Alternativet er, at skanningsbillederne »ligger hen i 14 dage og venter«, som en kliniker kunne berette.

Liselotte Højgaard, der er klinikchef på klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet, omfavnede i den grad også teknologiens muligheder.

Som moderator på diagnostik-sporet fortalte den erfarne læge og forsker under sin velkomst, at hun inden for en overskuelig fremtid ligefrem ser for sig, at alle patienter har en digital tvilling af sundhedsdata i skyen.

Tanken er, at den digitale tvilling bestående af data om f.eks. MR- og PET/CT-scanninger samt blodprøver og genomsekventeringer årligt skal opdateres og sammenlignes med nye tilsvarende prøver, der kan afsløre udviklingen af potentiel sygdom.

På den baggrund skal kunstig intelligens efterfølgende foreslå en behandlingsplan med personlig medicin og radiofrekvens mini-ablation.

»Det skal gøres begavet og i dialog, for den rigtige diagnose er grundlag for den rigtige behandling,« sagde hun.

At dyrke relationerne

Tilbage hos oversygeplejerske Jesper Skovgaard Gaasedal var der også optimisme at spore efter at have overværet dagens andet spor om ‘Ledelse i mellemrummet’.

Blandt oplægsholderne på sporet var direktør for Regionshospitalet Randers, Jonas Dahl.

Dahl, der tidligere har været sundhedsordfører for SF og skatteminister under Thorning-regeringen, talte bl.a. om at dyrke relationerne, og at topledelsen skal have fokus på opgaveløsning, men nævnte også, at dem, der har forstand på det, skal finde ud af, hvordan opgaverne løses.

Jesper Skovgaard Gaasedal konstaterede hurtigt efter Jonas Dahls oplæg, at Regionshospitalet Randers er langt fremme og længere fremme end Slagelse Sygehus, når det kommer til sektorovergange.

»De har i længere tid brugt sundhedsklyngerne, som stadig er nye hos os. Jonas Dahl beskrev f.eks. også, at de bruger cases til deres faste samarbejdsmøder mellem det nære sundhedsvæsen og hospitalerne. Det giver god mening,« siger Jesper Skovgaard Gaasedal.

Oversygeplejersken tror også på det fornuftige i Jonas Dahls budskab om at dyrke relationerne, selvom han også peger på dets begrænsninger.

»Det er jo noget, som vi i Slagelse – og formentlig mange andre steder – gør i hverdagen,« siger han.

»Når vi har udfordringer omkring en patient, kigger vi først på kerneproblemet. Hvis det drejer sig meget om det klinisk diagnostiske, tager lægen sig af det. Hvis det drejer sig om forløbet, tager jeg mig af det. Og det meste løser vi i en direkte dialog over telefon.«

»Og det er jo rigtigt, at tidligere kolleger eller andre medarbejdere, man har en god relation til, kan være nemmere at have dialogen med, men omvendt kan det også være for tidskrævende for ledelsen at skabe en dyb relation til alle.«