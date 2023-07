Der har været op- og nedture, siden Bendt Nielsen i december 2022 første gang fortalte om, hvordan omvæltningen fra et aktivt lægeliv med et normalt og velfungerende privatliv, til et liv bundet til en kørestol afhængig af andres hjælp har præget ham. ME er den eneste fysiske sygdom, hvor den officielle holdning er, at man skal tænke sig rask Bendt Nielsen, overlæge og ME-patient »Jeg er gået videre med min liste over supplerende eksperimentelle behandlinger, jeg ville afprøve, men jeg...