Behandlingen med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser står over for en række nybrud.

I hvert fald hvis det står til Sundhedsstyrelsen.

I et nyt udkast til den vejledning på området, som skal sikre, at patienter får den rette behandling og af den rette fagperson, lægger Sundhedsstyrelsen op til, at den praktiserende læge kan udgøre fagpersonen i flere situationer end i dag og dermed varetage en større del af behandlingen med antidepressive lægemidler.

Ét af de konkrete forslag går ud på, at praktiserende læger ved behandling af depression kan opstarte behandling af 18-24-årige med antidepressive lægemidler uden at inddrage en speciallæge i psykiatri.

»Vi mener, at alment praktiserende læger er kvalificerede til at varetage behandling med antidepressive lægemidler af de 18-24-årige med depression. Opdateringen skal derfor nedbringe unødvendige organisatoriske barrierer og sikre en rettidig behandling af unge,« siger Simon Tarp, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

I sit udkast foreslår Sundhedsstyrelsen også, at opstart af behandling med midler til behandling af ADHD kan varetages af egen læge, hvis det sker i samarbejde med en speciallæge i psykiatri. Og så skal egen læge kunne fortsætte behandlingen af de fleste typer psykofarmaka, hvis det foregår, som beskrevet i den skriftlige overlevering fra opstartende speciallæge.

Ikke rustet til opgaven

Men bliver Sundhedsstyrelsens opgaveflytning til virkelighed, vil det få store konsekvenser for almen praksis. Sådan lyder advarslen fra Bolette Friderichsen, formand i Dansk Selskab for Almen Medicin.

»Nærværende udkast til vejledning vil i væsentlig grad kunne aflaste psykiatrien, så behandling med psykofarmaka fra at ligge i psykiatrien primært kommer til at ligge i almen praksis, men med så radikale ændringer er et kommende sammenbrud i almen praksis nærliggende,« skriver Bolette Friderichsen i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen.

Ud over at de mange ekstra opgaver vil pålægge almen praksis en stor arbejdsbyrde, som i de fleste tilfælde kun må løftes af speciallæger og ikke af personalet i almen praksis, så er praktiserende læger ganske enkelt ikke fagligt rustet til at løfte opgaven, vurderer Dansk Selskab for Almen Medicin.

»DSAM er bekymret for kvaliteten af diagnostik og behandling, når almen praksis pålægges et så omfattende omfang af nye opgaver på én gang. De planlagte ændringer vil kræve, at kompetencer som opstart, optitrering og opfølgning af behandling med psykofarmaka og ikke-medikamentel af psykiske lidelser skal ind i målbeskrivelsen for specialet almen medicin, ligesom der skal laves indsats med henhold til både videreuddannelse og efteruddannelse, hvis almen praksis skal kunne overtage store dele af psykiatrien,« skriver Bolette Friderichsen.

For få patientcases om året

Henrik Idriss Kise, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Midtjylland og har siddet med i alliancen om den nære psykiatri i regionen, er også bekymret for udsigten til at skulle varetage en endnu større del af behandlingen af psykiatriske patienter.

»Det, der er så farligt ved at flytte specialopgaver ud i almen praksis, er, at vi skal sikre os, at alle 3.400 læger er opkvalificerede til at løse opgaven. Det vil tage lang tid med efteruddannelse. Når det kommer til varetagelsen af behandlingen med antipsykotisk medicin, antidepressive lægemidler og ADHD, så er der stor forskel på, hvor meget viden vi hver især har på området,« siger Henrik Idriss Kise.

Selv er Henrik Idriss Kise praktiserende læge i Sorring, en halv times tid fra Aarhus, hvor der umiddelbart er langt mellem patienterne inden for målgrupperne.

»I min praksis er der ganske få patienter med eksempelvis ADHD, og det gør, at jeg ikke ser nok patientcases om året til, at jeg kan opretholde mine kompetencer på området. Jeg har ikke engang en almen medicinsk vejledning, jeg kan slå op i, og et kort telefonopkald til en psykiater er slet ikke tilstrækkeligt til, at jeg kan agere speciallæge i psykiatri,« siger Henrik Idriss Kise.