Sundhedsstyrelsen godkender COVID-vaccine fra AstraZeneca

I dag anbefalede Sundhedsstyrelsen en godkendelse af AstraZenecas vaccine mod COVID-19 til brug i Danmark. Men indikationen er anderledes end for de to andre COVID-19-vacciner. Formanden for Lægeforeningen er tilfreds med, at styrelsen nu vil gå i gang med at vaccinere sundhedspersonale i gruppe 4.