»Jeg trives heldigvis rigtig godt i kaos«

Lise Tarnow håber som chef for Region Sjællands udgave af et Steno-center at udjævne uligheden i diabetesbehandlingen i en geografisk udfordret region. Og at SDCS kan bringe arbejdsglæden og den faglige stolthed tilbage til et sundhedsvæsen, som efter hendes opfattelse hænger i neglene.