Retsmedicinere kan hos afdøde stole på gængse markører for det metabolske syndrom, som f.eks. stort taljemål og for højt blodsukker. Det viser ny dansk forskning.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Taljemål og en simpel blodprøve giver retsmedicineren tilstrækkelige kort på hånden til at kunne afgøre, om en afdød led af det metaboliske syndrom. Det konkluderer et ph.d.-studie under det retsmedicinske forskningsprojekt SURVIVE, hvor landets retsmedicinske afdelinger i en årrække har obduceret 500 afdøde med psykisk sygdom med håb om at belyse årsagerne til, at psykiatriske […]