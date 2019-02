Samarbejde griber usete diabetes- og hjertepatienter

På Nordsjællands Hospital finder et systematisk samarbejde om opsporing af diabetes og hjerte-kar-sygdom de patienter, der ellers går under radaren. Arbejdet giver så god klinisk mening, at det kan gå hen og blive standardbehandling, lyder det fra lægerne.

Hvis du lider af diabetes, kan du meget vel også have problemer med åreforkalkning, og har du en hjerte-kar-sygdom, er du i højere risiko for at have type 2-diabetes. Netop håndteringen af patienter med flere sygdomme på samme tid er en af de helt store udfordringer for sundhedsvæsenet i dag. Og potentialet for forbedringer er […]