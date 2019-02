Tre ud af fire slipper af med type 2-diabetes efter fedmekirurgi

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

74 pct. af svært overvægtige personer med type 2-diabetes, der får udført en såkaldt gastrisk bypass operation, har efter et års opfølgning ikke længere type 2-diabetes. Samtidig reduceres risikoen for diabetiske senfølgesygdomme også betydeligt. Det viser resultaterne af et dansk registerstudie, som torsdag blev publiceret i tidsskriftet Diabetologia. Undersøgelsen er udført som et registerstudie, der […]