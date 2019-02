Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patienter, der får visse former for psykofarmaka, er sandsynligvis ikke godt nok beskyttet mod at blive ramt af alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, der i værste fald kan medføre pludselig død. Ny forskning bedrevet under det store retsmedicinske studie SURVIVE, hvori 500 personer med psykisk sygdom er blevet obduceret, viser nemlig, at lægemidlernes koncentration i hjertemuskulaturen svinger meget […]