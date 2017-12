Jeg er oprigtigt ked af at slutte min karriere på denne måde

Tanker fra en virksomhedsindskrænket praktiserende læge, som har tabt et slag mod Styrelsen for Patientsikkerhed om primært dokumentation og journalføring. Og som må stoppe to måneder før planlagt pension og må konstatere, at defensiv medicin nu er virkelighed.

Jeg er en 74-årig praktiserende læge fra Nordjylland, som for helt nylig har måttet lukke min klinik i Sæby, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) valgte, at jeg skulle virksomhedsindskrænkes med øjeblikkelig virkning. Jeg skriver dette for at dele nogle overvejelser om vore arbejdsvilkår med mine kollegaer.

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet. Jeg har arbejdet på medicinske, gynækologiske og kirurgiske sygehusafdelinger, arbejdet på alkoholambulatorium m.m., før jeg valgte at blive praktiserende læge. Har senere bl.a. været ekstern lektor ved Aarhus Universitet,

Livet igennem har jeg været praktiserende læge med gamle værdier: En konsultation tog den tid, det krævede. Man arbejdede, til man var færdig, uanset klokken. At kende sine patienter og deres baggrund og familie var ofte essentielt for valg af ret behandling. Jeg har altid været glad for mit fag.

I 2012 sendte embedslægen et brev vedrørende to patienters forbrug af vanedannende medicin. Et brev, som jeg aldrig modtog. Efterfølgende blev blev jeg bedt om at sende et antal journaler ind, og jeg blev pålagt listepligt i en periode. Disse forhold blev senere ophævet.

Styrelsen havde i samme periode ønsket, at jeg lod mig demensteste. Jeg var ikke dement.

I slutningen af 2015 kom en indberetning til styrelsen fra Klinik Kvinde Barn, Sygehus Vendsyssel, efter at en uopdaget fjerdegangs gravid kvinde havde født et velskabt barn i 36. graviditetsuge. Den gravide ringede en måned tidligere med rygsmerter med udstråling ned i venstre ben. Blev tilbudt en akut konsultation, men udeblev. Det er en lidelse, hun tidligere er behandlet for med Ibumetin og Pamol med god effekt. Da hun tidligere har skjult en graviditet indtil 31. uge, og da hun virkede usikker på spørgsmålet om graviditet, valgte jeg at ordinere Dolol og Pamol. Orienterede patienten om cauda Eqina. Hun blev tilsagt til kontrol, men udeblev.

Kommunen bad om en generel helbredsundersøgelse. Patienten møder op, men nægter at lade sig undersøge. Fortæller mig årsagen hertil, mod at jeg ikke viderebragte det. Accepterer at lade sig undersøge på sygehuset, hvorfor jeg sender en henvisning med få oplysninger. Ringer til bagvagten og beder om hurtig indkaldelse.

Jeg har ikke dokumenteret godt nok, at patienten ikke ville undersøges af mig, og jeg er usikker på, hvad jeg skulle have gjort i stedet for at henvise hende til en anden instans.

Et par måneder efter ovenstående modtog Patienterstatningen en anmeldelse fra en patient, der havde været på gynækologisk afdeling. Hun mente at have krav på erstatning. Sagen er afsluttet med, at det er vurderet, at hun hos mig fik en behandling, som en erfaren specialist ville have foretaget

Jeg blev demenstestet igen, og jeg havde stadig ikke demens.

10 journaler blev gennemgået. Mine journaler er igen blevet vurderet for korte eller med for mangelfulde notater, og ikke optimal kronologi. Bl.a var embedslægen ikke glad for min vane med fremdateret notat.

Sagen er, at jeg skriver 2030 og den aktuelle dato ved de kroniske sygdomme, f.eks. ‘DM type 2’, hvor der noteres ‘lab us’ og ordinationer. Det er det første, man ser, når patienten kommer i konsultationen med et andet problem. Det synes jeg fungerer godt, men det må man ikke.

I november 2017 indførte XMO-journalsystemet en ændring, der bevirker, at det er muligt at gøre ovenstående uden at fremdatere.

Der var eksempel på en kvinde, som havde fået sovetabletter. Der var skrevet bivirkninger, men ikke kørselsregler. At kvinden ikke har kørekort, er angiveligt irrelevant. Det blev fundet under lægefaglig standard at give morfin til en kvinde med angst og hyperventilation – oplyst telefonisk af sygeplejerske. At kvinden så er i behandling for KOL og jeg mistænker dissemineret cancer, mente jeg godtgjorde valget af røde dråber, men det løste ikke situationen. Jeg blev kritiseret for at skifte en patient fra 20 mg Citalopram til 15 mg Escitalopram uden ned- og optrapning (hvilket er korrekt). Jeg havde telefonisk drøftet patienten med psykiatrisk vagthavende, der havde anbefalet denne løsning, men det har jeg ikke noteret, så det tæller ikke. Der var eksempler på patienter, der havde fået antidepressiva uden beskrevet EKG. EKG var taget få uger tidligere, QTc inden for normalområdet. Jeg fandt det ikke indiceret.

Jeg var til endnu et møde med embedslægerne i august, hvor jeg troede, at jeg forklarede de enkelte fremhævede journalproblemer, og vi snakkede igen om indberetningen fra 2015. Jeg forlod mødet i den tro, at vi havde lukket situationen ned.

Til januar fylder jeg 75 år. Jeg havde meddelt Region Nordjylland, at jeg ikke har kunnet finde en kollega, der vil overtage min praksis, og jeg vælger derfor at lukke den først i det nye år, nærmere bestemt 1. januar. Jeg er blevet ved længere end de fleste, hvilket bl.a. skyldes, at jeg gerne ville afhænde klinikken til en kollega, men jo også fordi jeg havde meget at lave – kunne lide det, og ofte blev takket fra sygesikring, Region Nordjylland, og patienterne for, at jeg holdt skansen.

17. oktober er jeg på arbejde i min praksis som vanligt. Klokken 16.50 kan jeg se på min telefon, at jeg har modtaget en besked fra STPS på e-boks. Her kan jeg læse, at STPS 17. oktober har indskrænket mit faglige virke, således jeg kun kan foretage lægefaglig virksomhed under supervision af en læge, der har ret til selvstændigt virke og er godkendt af STPS. Jeg er sololæge i et område med lægemangel, så min klinik er de facto lukket.

Hvad har jeg mon gjort, at jeg blev tvunget til øjeblikkeligt at lukke praksis og ikke, som planlagt, efter to måneder, så jeg kunne forberede mine patienter og mine kolleger. Mon STPS ligefrem spekulerer i, at det skal ramme pressen, når de tvinger en læge til pludseligt at lukke sin klinik fra en dag til den næste. Det ramte også aviserne, for 1.860 patienter stod jo pludselig uden læge.

I 2015 fik jeg at vide, at jeg ikke længere var under mistanke for at udskrive afhængighedsskabende medicin på forkert grundlag. Alligevel står det som medvirkende til, at jeg i 2017 skal lukkes.

Man påpegede ved sidste møde, at jeg havde ordineret Dolol for mavesmerter telefonisk hos pigen med den uopdagede graviditet. I journalen står der recidiverende lændesmerter. Er tilfreds med, at jeg gav Dolol og ikke Ibumetin, som kunne skade barnet.

Har også svært ved at se det forkerte i at bruge røde morfindråber hos patienten, som er i behandling for svær KOL og mistanke om cancer i det gynækologiske område, hvilket blev bekræftet tre dage senere på gynækologisk afdeling.

Ordiprax, som går tre år tilbage, viser, at mit opioide (f.eks morfin) forbrug ikke har været over 33 pct. og sovemedicin og beroligende midler 18-20 pct. af det gennemsnitlige forbrug i Region Nordjylland.

Så nu er min klinik lukket, uden at jeg groft har fejlbehandlet en patient, uden dødsfald, uden mange patientklager.

Selvfølgelig må jeg kigge indad. Der er ting, der ikke var gode nok, men det handlede primært om dokumentation og journalføring. Og om en lidt for godmodig gammeldags læge, der ikke skriver hurtigt på tastatur.

Jeg er oprigtigt ked af at slutte min karriere på denne måde. Jeg ville gerne have forladt min praksis gennem fordøren. Jeg ville gerne have sagt ordentligt farvel til mine patienter, som jeg holder meget af. At være praktiserende læge har været et skønt job.

Til mine kolleger med fremtid i praksis vil jeg sige:

· Embedslægerne er ikke jeres kollegiale sparringspartnere. De er et fremskudt kontrolorgan.

· Overvej, hvor længe I som stand vil acceptere at arbejde under regler, som ingen fuldt ud kan imødekomme, når det kommer til journalføring og udskrivelse af afhængighedsskabende medicin. Jeg har oplevet kolleger, der ikke turde hjælpe mig, fordi de var bange for, at styrelsen kastede sin tilfældige lyskegle i deres retning. Det er uholdbart.

· Defensiv medicin er nu virkelighed. Planlæg derefter.

· Gør, som der bliver sagt. Jeg har forsøgt at kæmpe for mine synspunkter – det er ikke det, systemet ønsker.

· Dokumentationsspøgelset medfører for praktiserende læger, at kvalitetstid er blevet en mangelvare. Samtalen med patienten og den objektive undersøgelse bør fylde mere, end tilfældet er i dag – i forhold til journalføring og dokumentation.

· Uindskrænket magt er aldrig helt godt. Måske skulle man dele STPS’s magt op i to dele – en undersøgende og en ‘dømmende’ del, der er uafhængige af hinanden. Den ‘dømmende’ bør bestå af folk med relevant klinisk baggrund.

· Måske burde man overveje båndoptagelse af konsultationerne.

· Jeg ønsker ikke en revurdering – der er ej heller ankemulighed. Jeg har tabt dette slag med styrelsen. Dette er mit indspark, jeg trækker mig nu tilbage og vil ikke tale yderligere med journalister. Det er jo svært at forsvare sig uden at kompromittere sin tavshedspligt.

Tak for 40 gode år i sundhedsvæsenet. Jeg tror ikke på, at STPS har reddet nogle menneskeliv ved at lukke min praksis to måneder før min pension, men så fik de da vist i statistikken, at de er handlekraftige.