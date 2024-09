»Jeg foretrækker at arbejde som sygeplejerske i Iran frem for at være sosu her«

Iranske Maryam Yazdanian kæmper for at få en evalueringsansættelse, så hun kan arbejde som sygeplejerske i Danmark. Hun vil allerhelst uddannes i hjemmeplejen, men det er svært, og hun ønsker ikke at fortsætte som ufaglært sosu-hjælper for evigt.