Efter lidt over 100 uopfordrede ansøgninger og efter at have boet 4 forskellige steder er iranske Faezeh Ahmarimaher endelig der, hvor hun gerne vil være, efter at hun for godt 18 måneder siden tog til Danmark for at søge arbejde som sygeplejerske. I hvert fald arbejdsmæssigt. Den 1. juli begyndte hun nemlig i en evalueringsansættelse på hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital, og dermed gik en drøm i opfyldelse. »På grund af kvindernes situation i Iran har jeg altid ønsket mig at...