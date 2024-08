Den 27. august 2021 er en helt særlig dag for Sepideh Mehboudi. Det var nemlig den dag for snart tre år siden, hun sammen med sin mand og sin datter kom til Danmark for at begynde et nyt liv med sin sygeplejerskeuddannelse og 11 års erfaring fra iranske hospitaler i bagagen. Fuld af forhåbninger til et bedre liv for sin dengang seks-årige datter, som Sepideh Mehboudi ønsker, skal vokse op i et frit land uden stress og pres fra et...