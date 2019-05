Jeg er advokat for ­hjertepatienterne – uden persons anseelse

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Må jeg begynde denne kronik med at referere til amerikanske krimifilm. Den slags, hvor forsvarsadvokater og anklagere bruger alle midler for henholdsvis at få den tiltalte frikendt eller sendt bag tremmer. Dramaet består ofte i at beskrive, at begge parter er nødt til at se enøjet professionelt på sagen – for eksempel skal en forsvarsadvokat […]